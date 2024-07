Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf A33 - 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag kam es auf der A33 zwischen den Anschlussstellen Lüstringen und Fledder in Fahrtrichtung Bielefeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 16:20 Uhr kollidierte ein Motorradfahrer aus Lengerich aus noch unbekannter Ursache mit mit einem BMW aus Osnabrück, welcher links von diesem in gleicher Richtung fuhr. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

