POL-OS: Osnabrück: Küchenbrand im Jeggener Weg

Am Sonntagnachmittag kam es im Jeggener Weg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 15.50 Uhr brach in einer Küche im Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ein Feuer aus. Die 33-jährige Bewohnerin hatte einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd unbeaufsichtigt stehen lassen. Dadurch geriet der Topf in Brand und explodierte. Die 33-Jährige konnte mit ihren vier Kindern die Wohnung rechtzeitig verlassen, bevor sich das Feuer in der gesamten Küche ausbreitete. Hierbei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Die Freiwillige Feuerwehr Schinkel und die Berufsfeuerwehr Osnabrück eilten zum Einsatzort und konnten die Flammen erfolgreich löschen. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Nach dem Brand war die Wohnung nicht mehr bewohnbar, die Familie kamen vorerst bei Freunden unter.

