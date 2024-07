Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Berge, OT Hekese, zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 15:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Motorrad die Dalverser Straße in Fahrtrichtung Menslage. Auf Höhe der Einmündung Großer Moordamm kollidierte der Mann aus Löningen mit einem PKW aus Osnabrück. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Autofahrer, ein 79-jähriger Mann aus Ankum, wurde nicht verletzt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell