Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neuwied-Oberbieber (ots)

Am Mittwoch, 13.12.2023, kam es in der Lucas-Ecker-Straße in Neuwied-Oberbieber zu einem Einbruch.

Durch den/die unbekannten Täter wurde während der Abwesenheit der Bewohner das mit Zäunen bzw. Hecken eingefriedete Grundstück im rückwärtigen Garten betreten und die dortige Terrassentür im Kellerbereich des freistehenden Einfamilienhauses mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgehebelt. Im Anschluss wurde das Objekt teilweise durchwühlt.

Augenscheinlich wurden der oder die unbekannten Täter durch den Hauseigentümer bei der Tat gestört, als dieser nach Hause zurückkehrte. Offenkundig zum Abtransport bereitgelegter Schmuck wurde deswegen vermutlich zurückgelassen, auch wurden keine anderen Wertgegenstände entwendet.

Durch die Videoüberwachungsaufnahmen des Nachbarhauses dürfte die Tatzeit auf 17:25 Uhr bis 18:00 Uhr einzugrenzen sein. Durch den oder die unbekannten männlichen Täter dürfte die Straße bereits am Vortag (12.12.23) ausbaldowert worden sein, bevor es am 13.12.23 zur Tatausführung kam, da derselbe Tatverdächtige an beiden Tagen aufgezeichnet wurde.

Personenbeschreibung:

- Männliche Person im scheinbaren Alter von 25-40 Jahre - westeuropäischer oder südosteuropäischer Phänotyp - normale Statur - schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen seitlich an der Sohle - markante Camouflage-Tarnfleckhose - graue Jacke mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Kapuze, hellgrauem Stoff im Schulterbereich und mit weißem Nike-Signet auf dem linken Ärmel - schwarze Handschuhe - schwarze Mütze

Fotos sind hier zu finden: https://s.rlp.de/XyVgE

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter 02631 879-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell