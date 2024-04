POL-PPKO: Fahrer eines E-Scooters nach Unfallflucht gesucht

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 31.03.2024 wurden in der südlichen Vorstadt in Koblenz mindestens 12 geparkte Fahrzeuge von bislang unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Tatortbereich erstreckt sich dabei auf Autos in der Südallee bis zur Rizzastraße, sowie im Markenbildchenweg. An allen beschädigten Pkw wurde jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Das ...

