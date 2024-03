POL-MA: Mannheim: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - mehrere tausend Euro Schaden

Heidelberg (ots) - Am Donnerstag befuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 13:45 Uhr die Rottmannstraße aus Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Dossenheim. Der Mann fuhr weiter in die Straße Hans-Thoma-Platz über die im Kreuzungsbereich befindliche Verkehrsinsel. Dabei platzen die beiden rechten Reifen des Autos. Im weiteren Verlauf setzte der Autofahrer die Fahrt auf dem Gleisbereich für etwa 200 Meter fort und prallte ...

mehr