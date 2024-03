Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: PKW fährt auf Straßenbahn auf - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer gegen 13:45 Uhr die Rottmannstraße aus Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Dossenheim. Der Mann fuhr weiter in die Straße Hans-Thoma-Platz über die im Kreuzungsbereich befindliche Verkehrsinsel.

Dabei platzen die beiden rechten Reifen des Autos. Im weiteren Verlauf setzte der Autofahrer die Fahrt auf dem Gleisbereich für etwa 200 Meter fort und prallte ungebremst gegen eine stehende Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle Hans-Thoma-Platz. Hierbei wurde der vordere rechte Kotflügel des Autos und der hintere linke Kotflügel der Straßenbahn beschädigt. Eine Schadenshöhe kann nach derzeitigem Stand nicht beziffert werden. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht, wurde jedoch vorsorglich medizinisch betreut. Auch der Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob möglichweise ein medizinisches Problem die Ursache für den plötzlichen Kontrollverlust des 75-Jährigen war, ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell