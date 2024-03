POL-MA: Heidelberg: PKW fährt auf Straßenbahn auf - PM Nr.1

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch wandte sich um kurz nach 10 Uhr ein Mann auf dem Burgplatz an einen Marktstand mit der Bitte Geld gewechselt zu bekommen. Der Mann bot sechzig 5-Euro-Scheine an und wollte dafür sechs 50-Euro-Scheine, worauf sich die Verkäuferin einließ. Diese zählte die kleinen ...

mehr