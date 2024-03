Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchte Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung durch unbekannten VW-Fahrer - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 61-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Eppelheim-Zentrum entlang, als ein bisher unbekannter weißer VW-Bus-Fahrer hinter ihm aufschloss und mehrfach seine Lichthupe betätigte. Im weiteren Verlauf fuhr der Unbekannte neben den 61-Jährigen und drängte diesen leicht zur Seite ab. Der BMW-Fahrer setzte jedoch seine Weiterfahrt fort. Auf Höhe einer Feuerwehrwache überholte der VW-Fahrer den 61-Jährigen und stellte sich mit seinem Fahrzeug quer vor diesen, sodass der 61-Jährige bis zum Stillstand abbremsen musste. Nachdem beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen waren, beleidigte der Unbekannte den 61-Jährigen mehrmals in polnischer Sprache. Im weiteren Verlauf ging der Unbekannte auf den BMW-Fahrer zu und holte dabei zu einem Schlag aus. Durch ein beherzigtes Wegschieben konnte der 61-Jährige einen Schlag abwehren. Erst als der Unbekannte durch Zeugen auf sein Verhalten angesprochen wurde, unterließ der Mann weitere Handlungen.

Der VW-Fahrer wird auf ca. 60 Jahre geschätzt und trug eine DHL-Jacke. Das Fahrzeug soll eine Heidelberger Zulassung gehabt haben. In dem VW befand sich ein minderjähriger Junge.

Weitere Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell