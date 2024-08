Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Itzum zweimal in gleiches Haus ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter drangen in dieser Woche zweimal gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Sensburger Ring ein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die erste Tat zwischen Montag, 05.08.2024, 21:00 Uhr, und Dienstag, 06.08.2024, 20:00 Uhr. Zum zweiten Einbruch kam es im Zeitraum von Dienstagabend, 06.08.2024, 23:30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 07.08.2024, 10:30 Uhr. Während beim ersten Mal offenbar nichts gestohlen worden ist, erbeuteten die Eindringlinge beim zweiten Einstieg in das Haus Geld und Schmuckgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise und Beobachtungen werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

