Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Großhandel am Sonntagabend

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Baumheide - Bisher unbekannte Täter drangen am Sonntag, 03.03.2024, in ein Geschäft am Schelpmilser Weg ein und stahlen eine hohe Anzahl an Zigaretten.

Gegen 19:45 Uhr verschafften sich die Täter über eine Glastür gewaltsam Zugang zum Inneren des Großhandels am Ende der Stichstraße, nahe der Eckendorfer Straße. Sie hatten es offenbar gezielt auf die Zigaretten abgesehen. Mit mehreren Stangen gelang ihnen die Flucht aus dem Gebäude.

Dort stiegen sie in ein Fluchtfahrzeug und entfernten sich über den Schelpmilser Weg in unbekannt Richtung.

Hinwiese zu dem Einbruch sowie verdächtigen Fahrzeugen und Personen in dem Umfeld des Großhandels nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell