POL-BI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Spenge

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Herford / Spenge - Nach den bisherigen Informationen sollen am frühen Sonntagmorgen, 03.03.2024, zwei junge Männer aus Spenge von zwei jüngeren Männern an der Mühlenburger Straße angegriffen worden sein. Dabei erlitt ein 32-Jähriger mehrere Stichverletzungen, wodurch eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld gemeinsam mit der Bielefelder Mordkommission "Luft" die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der 32-Jährige befand sich mit seinem 29-jährigen Bekannten auf einem Parkplatz an der Mühlenburger Straße, in Nähe der Einmündung der Straße An der Allee, als die beiden unbekannten jüngeren Männer gegen 01:30 Uhr auf sie zukamen. Dieses Duo soll die beiden sofort angegriffen und verletzt haben. Im Anschluss verließen die beiden Tatverdächtigen den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Während der Jüngere nur durch Schläge leichte Verletzungen erlitt, wurde der Ältere mit dem Verdacht auf Lebensgefahr vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Herforder Krankenhaus gefahren.

Beamte der Herforder Kreispolizeibehörde, die zuerst an den Tatort gerufen wurden, sicherten Spuren am Tatort und leiteten die Suche nach den beiden Tatverdächtigen ein. Auch der Einsatz eines Polizeidiensthundes führte nicht zum Entdecken der beiden Gesuchten.

Auch Herforder Kriminalbeamte unterstützen die Ermittlungen der Mordkommission "Luft". Vor dem Hintergrund der andauernden Ermittlungsarbeiten der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Ermittler können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder direkt an die Mordkommission:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

