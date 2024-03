POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 9. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - DS / Bielefeld-Senne. Am späten Abend des 02.03.2024 verunglückte ein Pkw auf der Ummelner Straße. Dabei kam eine Person ums Leben. Gegen 23:25 Uhr war ein Dacia mit Hamburger Kennzeichen in Richtung Gütersloh unterwegs. Zwischen Karl-Triebold-Straße und Reiherweg kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei sich der Dacia überschlug. Laut Zeugenaussagen befanden sich zwei männliche Personen in ...

