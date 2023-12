Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 - 12 Verletzte

Schwelm (ots)

Am 1. Weihnachtstag (25.12.2023) um 11:56 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Autobahn A1 alarmiert. Auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wuppertal Süd/Langerfeld und dem Autobahnkreuz Wuppertal Nord in Fahrtrichtung Münster war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aufgrund der unklaren Meldung bei der von mehr als 4 beteiligten Fahrzeugen und einer unbekannten Anzahl von Verletzten die Rede war, entsendete die Kreisleitstelle eine umfangreiche Anzahl an Rettungskräften auf die Autobahn.

Der Feuerwehr bot sich folgendes Bild: Es war zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, an denen insgesamt 7 PKW beteiligt waren. Insgesamt galt es 18 betroffene Personen zu sichten. Der Einsatzleiter ließ darauf hin weitere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes nachalarmieren. Die Betroffenen wurden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst erstversorgt, notärztlich gesichtet und weiter behandelt. Parallel wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Schlussendlich wurden bei dem Unfall 12 Personen leicht verletzt. 10 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert, 2 Personen lehnten eine Behandlung ab. Nachdem die Verletzten abtransportiert waren wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und der Einsatz beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 39 Einsatzkräften und 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Zum Transport der Verletzten kamen 4 Rettungswagen und ein Krankentransportwagen zum Einsatz. Zur Koordination der Abschnittes Rettungsdienst war ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und ein Leitender Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Wuppertal unterstützte mit zwei Rettungswagen. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 13:45 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell