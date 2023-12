Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder, Kaiserstr.

Schwelm (ots)

Am Dienstagabend (12.12.2023) wurde die Feuerwehr um 20:56 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Kaiserstr. alarmiert. Vor Ort konnte der ersteintreffende Gruppenführer der hauptamtlichen Wache schnell Entwarnung geben. Er fand einen piepsenden Heimrauchmelder in einer Mülltonne, die vor einem Gebäude stand. Der Melder wurde deaktiviert und der Einsatz beendet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 8 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort, alle anderen mitalarmierten Kräfte konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt beenden. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 21:10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell