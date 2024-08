Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Groß Förste - Pkw gerät auf der B6 in Brand

Hildesheim (ots)

Groß Förste, B6 (al) Ein Sarstedter fährt am 08.08.24 gegen 11:40 Uhr mit seinem Smart Fortwo von Hildesheim kommend auf der B6 Richtung Hannover. In der Ortschaft Groß Förste fällt ihm eine Rauchwolke aus dem Bereich des Motors auf, die unmittelbar in Flammen umgeschlagen sei. Er bringt den Pkw kurz hinter der Ortschaft zum Stehen und sich in Sicherheit. Die hinzugerufene Feuerwehr kann den in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Ursächlich scheint hier ein technischer Defekt zu sein. Die Lösch- und Reinigungsarbeiten erfordern eine vorübergehend kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn nach Hannover. Im Anschluss fließt der Verkehr dann noch für ca. 2 Std. einspurig an dem Brandort vorbei. Während der Sperrungen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

