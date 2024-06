Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Serie an Sachbeschädigungen

Braunschweig (ots)

Weststadt, 19.06. bis 22.06.2024

Unbekannter beschädigt mehrere Autos

In der letzten Woche wurden insgesamt vier Fahrzeuge im Bereich des Donauknotens zerkratzt. Am vergangenen Samstag gingen bei der Polizei vier Strafanzeigen ein. Ein unbekannter Täter beschädigte zwei Pkw auf der Münchenstraße, einen Pkw in der Straße "Donauknoten" und einen weiteren Pkw in der Lichtenberger Straße. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei sucht nun außerdem nach Zeugen, die den unbekannten Täter bei seinem Vorgehen beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell