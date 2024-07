Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240724-2: Auto kollidierte mit Linienbus - zwei Leichtverletzte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fahrbahn während Unfallaufnahme gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (23. Juli) zwischen einem Auto und einem Linienbus in Frechen verletzten sich zwei Insassen (81, 63) der Fahrzeuge leicht. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen fuhr die Fahrerin eines Smart gegen 13.50 Uhr auf der Straße "Neuer Weg" in Richtung Holzstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 81-Jährige nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch die Wucht des Aufpralls soll der Smart zurück auf den ursprünglichen Fahrstreifen geschleudert und am Heck des Busses zum Stehen gekommen sein. Während der Fahrer des Linienbusses unverletzt blieb, verletzte sich ein weiterer Mitarbeiter des Busunternehmens, der sich im Bus befand, leicht.

Ein Abschleppunternehmen brachte das nicht mehr fahrbereite Auto auf das Firmengelände. Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Sie sperrten die Fahrbahn während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

