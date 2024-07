POL-REK: 240724-1: Einbrecher hebelten Fenster auf und entwendeten Schmuck

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, in der Nacht von Sonntag (21. Juli) auf Montag (22. Juli) über einen Zaun in einen Garten in Bergheim-Glesch geklettert zu sein. Dort sollen sie aus einer Hütte Gartengeräte entwendet haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben ...

