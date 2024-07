Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240723-1: Polizisten nehmen aggressiven Autofahrer in Gewahrsam

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beschuldiger stand unter Alkoholeinfluss

Ein alkoholisierter Autofahrer (49) soll am Montagabend (22. Juli) in Kerpen auf einem Tankstellengelände einen Verkehrsunfall verursacht haben. Zeugen und Polizisten stellten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Die Beamten nahmen den 49-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Laut ersten Ermittlungen soll der Fahrer eines Hyundai gegen 21 Uhr auf das Tankstellengelände an der Heerstraße gefahren sein. Dabei sei er mit einem geparkten Mini kollidiert und verursachte einen Sachschaden. Aufmerksame Zeugen bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann und alarmierten die Polizei.

Gegenüber den Polizisten verhielt sich der Verdächtige auffallend aggressiv und beleidigte die Uniformierten. Die Beamten legten dem Mann schließlich Handschellen an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,9 Promille. Ein Arzt entnahm auf Anordnung in einem Krankenhaus eine Blutprobe, die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Da der Fahrer angab, unmittelbar nach erfolgter Unfallaufnahme alkoholisiert weiterfahren zu wollen, brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Polizeigewahrsam.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von Alkohol sowie wegen des Verdachts der Beleidigung gegenüber den Polizisten verantworten. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell