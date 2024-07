Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240723-3: Unbekannte raubten Smartphone von Jugendlichem

Hürth (ots)

Zeugensuche

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mehreren Unbekannten, die am Montagabend (22. Juli) einen Jugendlichen (17) in Hürth geschlagen, getreten und dann das Smartphone entwendet haben sollen. Einer der Täter soll etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und dick sein. Er habe eine Zahnlücke und schwarze Haare, die zu einem Seitenscheitel frisiert seien. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 20.45 Uhr soll der 17-Jährige ersten Informationen zufolge zu Fuß im Bereich der Bonnstraße und des Marktwegs unterwegs gewesen sein. Plötzlich habe sich von hinten eine Person mit einem schwarzen Roller genähert. Der Fahrer habe den Jugendlichen angesprochen. Dann seien etwa fünf weitere Personen dazugekommen und hätten Bargeld gefordert. Einer der Unbekannten habe den Geschädigten geschlagen. Durch die Wucht sei er zu Boden gestürzt. Dann sollen ihn die Täter getreten und ihm sein Handy entwendet haben. Dabei wurde der 17-Jährige verletzt.

Später erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. (sc)

