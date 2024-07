Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240723-2: Einbrecher stiegen über Zaun und entwendeten Gartengeräte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, in der Nacht von Sonntag (21. Juli) auf Montag (22. Juli) über einen Zaun in einen Garten in Bergheim-Glesch geklettert zu sein. Dort sollen sie aus einer Hütte Gartengeräte entwendet haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen überstiegen ein oder mehrere Täter zwischen Sonntag 22 Uhr und Montag 10 Uhr einen Zaun zu einem Garten in der Nähe der Jahnstraße. Sie sollen zunächst versucht haben, eine Garage aufzuhebeln. Im Anschluss sollen sie aus einem Gartenhaus einen Rasenmäher und einen Freischneider entwendet haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Anzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell