Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in der Winzenburger Straße in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Am 08.08.2024 gegen 20:50 Uhr kam es in der Winzenburger Straße in 31081 Alfeld (Leine) auf Höhe der Hausnummer 53 zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug den VW Transporter des Geschädigten, welcher in Fahrtrichtung der Innenstadt ordnungsgemäß am Straßenrand abgeparkt stand. Durch den Unfall wurde der linke Außenspiegel des Transporters abgerissen. Der rechte Außenspiegel des unfallverursachenden Fahrzeugs wurde ebenfalls abgerissen und bleibt am Unfallort zurück. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 zu melden.

