Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Walporzheim

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Ahrweiler:

Am 18.07.24 in der Zeit von 18.30 bis 22.30 Uhr parkte ein Anwohner der Walporzheimer Straße seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Rtg. Ahrweiler Innenstadt. Ein anderes Fahrzeug befuhr die Walporzheimer Straße in die gleiche Richtung und touchierte beim Vorbeifahren augenscheinlich den geparkten PKW. Der Fahrer es unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am geparkten PKW entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Es liegen aktuell keine Hinweise auf den Unfallflüchtigen vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell