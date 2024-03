FW Stuttgart: Säure-Graffiti am Marienplatz führen zu Feuerwehreinsatz

Stuttgart (ots) - - Angebrannte Speisen auf Herd - Personenrettung aus der vollständig verrauchten Wohnung Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart kurz nach 16:00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Kyffhäuserstraße in S-Feuerbach alarmiert. Die Feuerwehr wurde bereits durch Anwohner erwartet, die berichteten, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand. Umgehend gingen 2 Trupps zur ...

mehr