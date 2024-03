Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zimmerbrand, 1 Person in der Wohnung

- Angebrannte Speisen auf Herd - Personenrettung aus der vollständig verrauchten Wohnung

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Stuttgart kurz nach 16:00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Kyffhäuserstraße in S-Feuerbach alarmiert. Die Feuerwehr wurde bereits durch Anwohner erwartet, die berichteten, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand. Umgehend gingen 2 Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die vollständig verrauchte Wohnung vor. Die sich im Schlafzimmer befindende Person wurde durch die Feuerwehr gerettet und zur medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. Als Brandursache stellten sich angebrannte Speisen auf einem Herd heraus. Abschließend wurde die Wohnung belüftet. Weitere Wohneinheiten waren nicht betroffen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Inspektionsdienst Feuerwache 3: Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Löschzug; Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: Löschzug

Rettungsdienst

Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug; Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

