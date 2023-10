Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ärger nach Angelausflug

Apolda (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 17:30 Uhr - 18:25 Uhr angelte ein 36- jähriger Deutscher in der Ortslage Oberroßla am Ilmradwanderweg. Als dieser wieder an seinen Pkw, Opel herantrat, stellte er fest, dass die linke Seitenscheibe eingeschlagen war und aus dem Handschuhfach sein Portemonnaie samt Dokumenten und Bargeld entwendet wurde. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell