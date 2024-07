Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erhebliche Verschmutzung durch Öl im Wald von Kürrenberg

Mayen Kürrenberg (ots)

Am 19.07.2024 wurde auf einem Waldweg zwischen Nitztal und Mayen-Kürrenberg eine nicht unerhebliche Verschmutzung durch Öl festgestellt. Den ersten Ermittlungen nach dürfte ein PKW den Waldweg von Nitztal nach Kürrenberg befahren haben und sich dabei die Ölwanne an einem Stein beschädigt haben. Vermuteter Tattag dürfte der 18.07. in den frühen Abendstunden gewesen sein. Das gesamte Öl lief daraufhin auf den Waldboden. Die Ölspur konnte noch bis in die Ortslage Kürrenberg verfolgt werden, allerdings verlor sich dort die Spur.

Durch die untere Wasserbehörde werden nun Maßnahmen geplant um die Schäden für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter 02651-8010

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell