Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2024, um 06:27 Uhr, befuhr ein Pkw die Pfarrer-Winand Straße, an der AWO vorbei, und bog nach links in die Finstingenstraße ab. Beim Abbiegevorgang wurde ein die Fahrbahn überquerender Fußgänger von dem Pkw erfasst und zog sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Habsburgring, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Es liegt folgende Fahrzeug- und Personenbeschreibung vor:

Pkw Ford Fiesta, grau/silber, Kennzeichen WW- für Westerwald. Fahrzeugführerin war eine ältere Dame, über 60 Jahre, Brillenträgerin, graue, gelockte, Haare.

Die Polizei Mayen bittet um Hinweise zum Unfallhergang oder zum unfallbeteiligten Fahrzeug. Ist ein solcher Pkw im Bereich um das Megina-Gymnasium/Im Möhren bekannt?

