THW SN-TH: THW Sachsen, Thüringen: Immer mehr Frauen engagieren sich

Altenburg (ots)

Das Technische Hilfswerk (THW) setzt ein klares Zeichen für Gleichstellung und Vielfalt: Mit einer gezielten Initiative zur Erhöhung des Frauenanteils sowohl im Ehrenamt als auch im Hauptamt stellt sich das THW auf die geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Herausforderungen der Zukunft ein. Der Landesverband Sachsen, Thüringen ist sich der Bedeutung von Frauen für den Katastrophenschutz bewusst und führt daher schon seit längerem aktive Kampagnen zur Erhöhung des Frauenanteils durch. Dabei handelt es sich um Werbemaßnahmen in der Öffentlichkeit, aber auch intern wird verstärkt im Bereich der Ausbildung und Bindung gearbeitet.

Die Entwicklung in Zahlen

Im Jahr 2014 haben sich 322 Frauen als Fachhelferinnen in den THW-Ortsverbänden in Sachsen und Thüringen engagiert. Dies entspricht 13,64 Prozent (gemessen an der Gesamtzahl der Fachhelfer und Fachhelferinnen). Heute liegt der Prozentsatz bei 19,18, das sind 507 Fachhelferinnen. Ebenfalls positiv verläuft die Kurve bei der Anzahl der Junghelferinnen (sechs bis 17 Jahre). Im Jahr 2014 waren 97 Mädchen in den Jugendgruppen der sächsischen und thüringischen THW-Ortsverbände gemeldet. Dies entspricht einem Anteil von 18,06 Prozent (gemessen an der Gesamtzahl der Junghelfer und Junghelferinnen). Heute hat der Landesverband Sachsen, Thüringen 165 Junghelferinnen, d.h. 23,78 Prozent.

Frauen im Haupt- und Ehrenamt

"Durch die Erhöhung des Frauenanteils im THW wollen wir sicherstellen, dass unsere Organisation sich bestmöglich auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen einstellt. Ohne eine breitere Aufstellung in der Gesellschaft wird es künftig schwierig, die gewachsenen Anforderungen im Zivil- und Katastrophenschutz zu stemmen", sagt Paula Rentzsch, Landesbeauftragte für Sachsen, Thüringen. "Es ist in unserem ureigensten Interesse, alle potentiellen Zielgruppen für ein Engagement im THW anzusprechen. Wir im Landesverband Sachsen, Thüringen sind darauf angewiesen, dass sich künftig noch mehr Frauen engagieren. Unser Ziel liegt bei 30 Prozent." "Die Zeit, in der sich nur Männer für das THW interessiert haben, ist schon lange vorbei", resümiert Maria Nieswand, stellvertretende Ortsbeauftragte des THW-Ortsverbandes Altenburg ihre Erfahrungen im Ehrenamt. "Wir bieten für alle Frauen individuelle Tätigkeiten, da ist für jede etwas dabei. Es sind keine besonderen Voraussetzungen nötig, bei uns wird alles für die Einsätze und Aufgaben von Grund auf ausgebildet und geübt."

Selbstverpflichtung und Chance

Gleichstellung und Vielfalt sind Themen, denen sich das Technische Hilfswerk in seinen Leitsätzen verpflichtet hat. Wir bekennen uns zur Demokratie und dulden keine Diskriminierung (Leitsatz 8). Wir setzen uns für die Vielfalt unserer Gesellschaft auch im THW ein (Leitsatz 9). Dazu gehört auch eine solide Anzahl an Frauen in den THW-Ortsverbänden. Um das Ziel von 30 Prozent im Landesverband Sachsen, Thüringen zu erreichen, sind für das Jahr 2024 einige Projekte geplant. Wichtigster Termin ist der Helferinnentag am 24.August 2024 im Wasserkraftwerk Mittweida. In Workshops soll hier analysiert werden, warum sich Frauen im THW engagieren und was verbessert werden muss, um dieses gesellschaftliche Potenzial noch besser zu nutzen.

