POL-HI: Brand einer Doppelhaushälfte in Lechstedt

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/LECHSTEDT (hei) In den frühen Morgenstunden des 10.08.2024, kam es in der Ringstraße der Ortschaft Lechstedt zu einem Brand einer Doppelhaushälfte. In der betroffenen Haushälfte, in der aus bislang ungeklärter Ursache das Feuer in der Küche im Erdgeschoss ausbrach, befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung keine Personen.

Der Hauseigentümer, der die zweite Doppelhaushälfte bewohnt, ist auf den Brand aufmerksam geworden und wählte den Notruf.

Als die alarmierten Ortswehren eintrafen, drangen Rauchschwaden aus Fenster und Haustür. Eine Ausdehnung des Brandes auf die andere Doppelhaushälfte konnte verhindert werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, jedoch überlebten die zwei Katzen der Hausmieterin, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Objekt befanden, nicht und konnten durch die Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten groben Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

Die Brandermittlungen zur Brandursache dauern an, aktuell ist die brandbetroffene Doppelhaushälfte nicht bewohnbar.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Salzdetfurth, Lechstedt, Listringen, Heinde und Bodenburg sowie eine Rettungswagen waren auch zwei Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth und der Polizeiinspektion Hildesheim im Einsatz.

