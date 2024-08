POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht- Am 16.08.2024, gegen 11:20h, befuhr ein 20-jähriger Friesoyther den Kreisverkehr von der "Sedelsberger Straße" kommend in Richtung Europastraße. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße übersieht ein Audi Fahrer den 20-jährigen, so dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht. Am Fahrrad entsteht Sachschaden. ...

mehr