POL-EL: Uelsen - Ford Transit beschädigt - Zeugen gesucht

Gersten (ots) - Am Montag gegen 14.50 Uhr kam es in der Lengerircher Straße in einem Wohnhaus zu einem Einsatz der Feuerwehr. Laut ersten Erkenntnissen entstand das Feuer in der Küche. Dabei sei bei Unachtsamkeit und einem eingeschalteten Kochfeld verschiedene Küchenutensilien in Brand geraten, sodass eine etwa ein Meter hohe Flamme aufstieg. Im Haus der neunköpfigen Familie bemerkte der 14-Jährige zuerst das Feuer ...

