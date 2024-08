Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: PKW bedrängt, Unfall verursacht und geflüchtet

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 22. August 2024 kam es gegen 12:40 Uhr auf der B41 in Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn zu einem Verkehrsunfall. Der unfallflüchtige, verursachende PKW-Fahrer bedrängte zunächst die vor ihm fahrende PKW-Fahrerin eines Audi, welche zu diesem Zeitpunkt einen weiteren PKW-Fahrer eines Mercedes überholte. Im Anschluss überholte der Verursacher verbotswidrig die Audi-Fahrerin, indem er die mittlere Fahrbahnmarkierung überfuhr und in den Gegenverkehr fuhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein bisher unbekannter LKW-Fahrer die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Audi-Fahrerin ab und schwenkte nach rechts, sodass es zu einer Kollision mit dem Mercedes kam. Der Verursacher verlässt anschließend den Unfallort, ohne sich bei den Geschädigten oder bei der Polizei zu melden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

