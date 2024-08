Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Baustellenstopp in der John-F.-Kennedy-Straße - Diebe legen Baumaschinen lahm.

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 20.08.24 auf den 21.08.24 kam es zwischen 19:00 Uhr und 4:00 Uhr auf dem Baustellengelände in der John-F.-Kennedy-Straße in Höhe des BurgerKing zu einem Diebstahl aus zwei Straßenfertigermaschinen. Aus den Maschinen wurde jeweils ein Bedienpult im Wert von je 40.000EUR entwendet, wodurch es zu Verzögerungen der Bauarbeiten kam.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

