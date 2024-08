Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Boemundhof in Saarburg

Saarburg (ots)

PRESSEDIENST -------------------------- POLIZEIINSPEKTION SAARBURG --------------------------------------------------- Saarburg, 21.08.2024 ------------------------------------------------------

Saarburg, Boemundhof

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, den 21.08.2024, zwischen 17:06 u. 18:45 Uhr, wurde ein auf dem Boemundhof in Saarburg abgestellter brauner Renault Kangoo von einem bisher unbekannten Fahrzeug rechtsseitig an der hinteren Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschädigte Renault hatte rückwärts auf einem Eckparkplatz auf dem Boemundhof geparkt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell