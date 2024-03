Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken nach Kneipenbesuch mit dem Auto unterwegs

Mannheim (ots)

Am Montag meldete eine Zeugin um kurz nach 19 Uhr der Polizei, dass ein Kneipenbesucher augenscheinlich betrunken in ein Ford gestiegen und dann losgefahren sei. Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal gelang es, das fragliche Auto in der Malzstraße ausfindig zu machen. Sie folgten dem Fahrzeug in die Braustraße und konnten den 58-jährigen Fahrer schließlich in der Hopfenstraße anhalten und kontrollieren. Ein Atemtest ergab den erstaunlich hohen Wert von 2,3 Promille. Der Mann musste mit zur Polizeiwache, wo er erst eine Blutprobe und dann seinen Führerschein abgab. Der 58-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

