POL-MA: Mannheim: Radfahrer missachtet Rotlicht und wird bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Ein 23-jähriger Radfahrer befuhr am Montag gegen 17.20 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheim-Innenstadt und missachtete hierbei das für ihn geltende Rotlicht. So kam es zu einer Kollision mit einem Rettungswagen, welcher nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Weinheim abbog. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

