Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger täuschen Frau mit fingierter Textnachricht

Wiesenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 63-Jährige erhielt am Donnerstag, dem 14.03. eine Nachricht über einen Messenger-Dienst auf ihr Handy. Darin stand: "Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, bitte schreib mir zurück". Die 63-Jährige nahm an, dass es sich beim Absender um ihre Tochter handelte und schrieb zurück. Im Laufe der darauffolgenden Konversation über Textnachrichten behauptete die vermeintliche Tochter, dass sie ihr Konto gesperrt habe und bat die Mutter eine Überweisung für sie zu tätigen. Der dringlichen Bitte um Unterstützung kam die Mutter nach. Auch in den folgenden Tagen überwies sie vierstellige Beträge auf ausländische Konten um ihrer angeblichen Tochter zu helfen. Erst am Montag wurde die Frau stutzig und rief bei ihrer Tochter unter der "alten" Nummer an. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei rät bei unbekannten Nummern in Messenger-Diensten:

- Rufen Sie zur Kontrolle bei der alten Handynummer an und versichern Sie sich, dass Alles seine Richtigkeit hat. - Fragen Sie im Zweifel im Chat nach Dingen, die nur der echte Absender kennen kann. - Sperren Sie Rufnummern von unbekannten oder unseriösen Absendern. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht. - Betrüger fordern bei ihren Taten oft Überweisungen auf ausländische Konten, deren IBAN folglich nicht mit DE beginnen. Prüfen Sie Auslandsüberweisungen daher immer besonders sorgfältig. - Lassen Sie sich nicht zur Eile oder sofortigen Überweisungen drängen. - Verständigen Sie im Betrugsfall umgehend Ihre Bank und die Polizei. Löschen Sie dann die Chatinhalte oder die Rufnummer nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell