Polizei Hamburg

POL-HH: 240213-1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 12.02.2024, 13:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Lurup, Ueckerstraße

Gestern Nachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Lurup eine Mutter sowie ein Kleinkind leicht verletzt. Nachdem ein beteiligter Autofahrer geflüchtet ist, sucht die Polizei Hinweisgebende.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat die 34-jährige Fußgängerin mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn an der Hand kurz vor der Randowstraße die Fahrbahn, um diese in Richtung Norden zu überqueren. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Welsestraße augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit ein dunkler Pkw (SUV oder Kombi), welcher zunächst vor den beiden Fußgängern anhielt, danach aber wieder anfuhr und die 34-Jährige hierbei touchierte.

Durch den Zusammenstoß stürzten Mutter und Kind auf den Boden und verletzten sich leicht. Der Fahrer des dunklen Pkw, welcher als männlich und etwas älter beschrieben wird, entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Randowstraße respektive Franzosenkoppel.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 25 übernahm im Anschluss die Unfallaufnahme und Rettungskräfte der Feuerwehr brachten das Kleinkind in Begleitung der Mutter vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen werden bei den Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittlern Innenstadt / West (VD 22) geführt und dauern an.

Hinweisgebende, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell