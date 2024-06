Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 15./16.06.2024 - Großhansdorf

Am vergangenen Wochenende kam es in der Straße "Am Brink" in Großhansdorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in der Zeit von Samstag (15. Juni 2024), 18:00 Uhr bis Sonntag (16. Juni 2024), 00:30 Uhr ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten das Obergeschoss, während der Bewohner im Erdgeschoss fern geschaut hat. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat Samstagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Brink" in Großhansdorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell