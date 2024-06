POL-RZ: Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 14. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.06.2024 - Schwarzenbek Am Mittwoch (12.06.24) kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in Schwarzenbek. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen unbekannte Täter gegen 23.50 Uhr gewaltsam in die Geschäftsräume im Robert-Koch-Ring ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Schaden liegt bei etwa 40.000 EUR. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die ...

