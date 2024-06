POL-RZ: Verkehrsunfall - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots) - 14. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 13.06.2024 - Oststeinbek In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13.06.2024) kam es in Oststeinbek zu zwei Einbrüchen. In der Zeit zwischen 22.15 Uhr und 07.15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße im Ortsteil Havighorst ein. Teilweise wurde das Haus durchwühlt, über mögliches Stehlgut kann zum jetzigen Zeitpunkt keine ...

