POL-RZ: Zwei Einbrüche in Oststeinbek

Ratzeburg (ots) - 12. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.06.2024 - Wentorf/ HH Montagnachmittag (10. Juni 2024) kam es in Wentorf bei Hamburg zu einem Trickdiebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelte gegen 14:30 Uhr ein unbekannter Mann an mehreren Wohnungen in der Schulstraße in Wentorf. Eine 88- jährige Frau ließ ihn in den Flur des Mehrfamilienhauses. Der Mann fragte nach freien Mietwohnungen und ...

