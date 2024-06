Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ältere Dame bestohlen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.06.2024 - Wentorf/ HH

Montagnachmittag (10. Juni 2024) kam es in Wentorf bei Hamburg zu einem Trickdiebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelte gegen 14:30 Uhr ein unbekannter Mann an mehreren Wohnungen in der Schulstraße in Wentorf. Eine 88- jährige Frau ließ ihn in den Flur des Mehrfamilienhauses. Der Mann fragte nach freien Mietwohnungen und den Kontaktdaten des Vermieters. Als sie in der Wohnung der älteren Dame waren, bat er darum die Toilette benutzen zu dürfen und war einige Zeit verschwunden. Anschließend nahm der Mann die Kontaktdaten, verließ die Wohnung und fuhr mit einem blauen Pritschenwagen davon. Später bemerkte die Frau das ihre Schmuckschatulle und Geld fehlte. Sie konnte den Mann als ungefähr 40 Jahre alt, korpulent und ca. 1,60m groß beschreiben.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Person oder das Fahrzeug beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Wentorf/ HH unter der Telefonnummer: 040-55820195-0 entgegen.

