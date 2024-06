POL-RZ: Drogen beschlagnahmt

Ratzeburg (ots) - 11. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.06.2024 - Geesthacht In der Nacht zu Montag (10. Juni 2024) kam es in einem Reihenhaus in der Düneberger Straße in Geesthacht zu einem Einbruch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen der oder die unbekannten Täter am 10. Juni 2024 in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Reihenhaus ein. Sie trennten ...

