POL-RZ: Radfahrer angefahren

Ratzeburg (ots)

11. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 10.06.2024 - Bad Oldesloe

Radfahrer angefahren

Gestern Abend (10. Juni 2024) kam es in der Nähe von Bad Oldesloe zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 19:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus dem Umland von Bad Oldesloe die Straße Rehkoppel aus Oldesloe kommend in Richtung Treuholzer Straße mit seinem Pedelec. Ein 86-jähriger Stormarner wollte den 21- Jährigen mit einem Renault Twingo überholen. Hierbei fuhr er gegen das Fahrrad. Der junge Mann stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der 86- jährige Mann setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Verletzten zu kümmern, hierbei fuhr er über das liegende Pedelec. Der Fahrer des Renault konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab an, den Unfall nicht mitbekommen zu haben. Am Fahrrad entstand Totalschaden. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 6.000 Euro geschätzt.

Gegen den PKW- Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

