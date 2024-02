Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Kreuzungsunfall mit drei leicht verletzten Personen und rund 50.000 Euro Schaden

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist es am Freitagabend auf der Kreuzung der Freudenstädter Straße mit der Montendre-Straße und der Stuttgarter Straße gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Skoda Superb auf der Freudenstädter Straße in Richtung Kreuzung mit der bevorrechtigten Montendre-Straße beziehungsweise Stuttgarter Straße. Zu diesem Zeitpunkt war die an der Kreuzung befindliche Lichtzeichenanlage außer Betrieb und es galten die angebrachten Verkehrszeichen. Ohne auf die für die Freudenstädter Straße an der Kreuzung geltende Stoppstelle zu achten, fuhr der 31-Jährige ungebremst in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zur heftigen Kollision mit einem Ford Mustang, dessen 45-Jähriger Fahrer den Kreuzungsbereich gerade auf der bevorrechtigten Straße überquerte. Durch den wuchtigen Aufprall drehte sich der Skoda, schleuderte über eine Verkehrsinsel und blieb an einem angrenzenden Stein stehen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des Mustangs und eine 42-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu, verzichteten aber auf die Behandlung durch eintreffende Rettungskräfte. Der Fahrer des Seats klagte bei der Unfallaufnahme über Unwohlsein und wurde versorgt. Abschleppdienste kümmerten sich später um den Abtransport der beiden Autos.

