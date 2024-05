Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Junger Mann stirbt bei Motorradunfall

Cochem (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstag um die Mittagszeit bei Düngenheim im Kreis Cochem-Zell. Ein 23-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der L 98 aus Richtung Kaisersesch kommend. Nachdem er einen PKW überholt hatte, steuerte er sein Krad weiter Richtung Monreal. In Höhe der Einmündung nach Düngenheim verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Gewalt über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Trotz schneller notärztlicher Behandlung verstarb der aus dem Kreisgebiet stammende Fahrer noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise gesperrt werden. Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber Christoph 23 mit Notarzt und ein Rettungswagen. Die polizeiliche Unfallaufnahme wird durch den Einsatz einer Drohne unterstützt.

