Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erfolgreiche Festnahme nach Autoaufbrüchen im Stadtgebiet von Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenem Montag wurde der Polizei ein Autoaufbruch gemeldet, ein Tatverdächtiger konnte durch die Beamten festgenommen werden.

Am Montag, den 25. Dezember 2023, meldete sich gegen 12:05 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben den Aufbruch eines Peugeot am Europaplatz in Oldenburg beobachtet habe.

Durch mehrere Streifenwagen wurde umgehend die Fahndung nach dem Tatverdächtigem aufgenommen, der wenig später in unmittelbarer Nähe zum Aufbruch angetroffen werden konnte.

Bei einer Durchsuchung des 38-Jährigen konnten die Beamten mutmaßliches Diebesgut aus mehreren Autoaufbrüchen in Oldenburg sicherstellen. Zudem führte der Mann ein schwarzes Fahrrad der Marke Gudereit mit sich, dessen Herkunft bislang unbekannt ist.

Der 38-Jährige wurde hierauf vorläufig festgenommen. Am 26.12.2023 erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, welcher im Anschluss der Haftanstalt zugeführt wurde. Die Ermittlungen der Polizei Oldenburg bezüglich weiterer Aufbrüche, die möglicherweise dem Tatverdächtigem zugeordnet werden können, dauern an.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell